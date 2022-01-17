Порошенко обратился к Зеленскому фразой из культового фильма (видео)

Пятый президент Украины Петр Порошенко по возвращению из-за границы в Украину выступил на сцене возле аэропорта «Жуляны».

В частности, экс-глава государства сказал сторонникам: «Вы спрашиваете, есть ли порох?». «Порох есть».

Также лидер «Европейской солидарности» обратился к действующему президенту Владимиру Зеленскому фразой из культового фильма «Терминатор» – I’ll be back (рус. – Я вернусь).

Полное видео эмоционального выступления Петра Порошенко.

Как известно, представители Государственного бюро расследований пытались вручить бывшему президенту Украины Петру Порошенко подозрение в государственной измене прямо на паспортном контроле в аэропорту «Жуляны».

«Требую объяснить действия пограничников по моему недопуску на территорию Украины. Это – нарушение закона!» – сказал Порошенко.

Смотрите также выступление экс-президента со сцены возле аэропорта (фото, видео).

Сегодня в 09:03 самолет с Порошенко приземлился в Жулянах. Около «Жулян» собралось несколько сотен сторонников лидера «Европейской солидарности». Они стоят с флагами у входа в терминал. Также возле аэропорта дежурят силовики.

Ранее сегодня утром Порошенко прошел контроль в аэропорту Варшавы (фото). Перед отлетом Порошенко опубликовал видео.

Также Порошенко решил пообщаться со СМИ в Варшаве в преддверии своего возвращения в Украину 17 января. Полное видео пресс-конференции можно посмотреть здесь.

Как известно, Печерский районный суд Киева назначил заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины, пятому президенту Петру Порошенко на 17 января на 11:00.

ГБР также обнародовало скрин письма от Печерского райсуда Киева, в котором отмечается, что это ходатайство будет рассматривать следственный судья Алексей Соколов.

Известно, что избрание меры пресечения Петру Порошенко будет рассматриваться в открытом судебном процессе. Отметим, Европарламент применит санкции против преследующих Порошенко лиц.