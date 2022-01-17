В Украине стало меньше пенсионеров – статистика

В Украине за последние 5 лет количество пенсионеров уменьшилось более, чем на 1 миллион человек.

Об этом сообщает Opendatabot в Telegram.

Аналитики отмечают, что активный спад начался задолго до пандемии коронавируса — как минимум с 2016 года. Несмотря на уменьшение нагрузки на Пенсионный фонд Украины, повышение качества жизни оставшихся 10,9 миллионов пенсионеров не произошло. И хотя за последние пять лет средняя пенсия выросла в два раза, она все еще составляет менее 150 долларов — 3915 гривен.

Кроме того, отмечается, что средняя цифра не очень четко отражает реальность. На самом деле 50% пенсионеров, то есть каждый второй из 10,9 миллионов, получают менее 3000 гривен (110 долларов). Пенсию более 10 000 гривен (370 долларов) получают только 4,3% украинцев.

Ранее мы сообщали, что украинские власти разрешили пенсионерам докупать пенсионный стаж, но это обойдется им в достаточно высокую цену.

Также напомним, что с 1 января 2022 года в Украине увеличился страховой стаж — для выхода на пенсию нужно официально работать и платить налоги не менее 29 лет. Те, у кого стаж меньше, должны продолжать трудиться до 63 лет (женщины) и до 65 лет (мужчины).