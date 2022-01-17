Многим в клане Назарбаева не понравились перемены в стране, — Андрей Бодров

Своё суждение он высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«В Казахстане полагают, что за протестами могут стоять и США, и Россия. Мои казахские собеседники расходились во мнениях, а я говорил с людьми, близкими и к власти, и к силовым структурам, и к крупному бизнесу. Особый интерес представляет нефтегазовая сфера Казахстана, а там действуют крупнейшие западные корпорации. Но большинство моих собеседников считало, что в Казахстане начались внутренние разборки, а уже позднее к ним присоединились и внешние силы. Клан Назарбаева после прихода к власти Токаева ожидал, что он будет чисто номинальной фигурой, но у него оказались и собственные принципы, и собственное видение развития ситуации», — говорит Андрей Бодров.

По его словам, смена президента привела к ряду отставок и ликвидации некоторых схем.

«Многим в клане Назарбаева не понравились перемены в стране. Конечно, это только версия, но многие факты подтверждают её. Сменилось руководство силовых ведомств, ушло в отставку правительство, и только часть министров перешла в его новый состав», — напоминает Андрей Бодров.