Коты, похожие на львов (ФОТО)

Какие они «грозные»!

Как только у вашей кошки появится вот такая «грива», к вам и вашему питомцу больше никто не приблизится с плохими намерениями! Потому что, глядя на эту величественную гриву и мощь, исходящую от кошачьей мордахи, никому не захочется рисковать своим здоровьем и благополучием! Превратить своих прелестных котеек в свирепых львов можно с помощью вот таких шапок от OMG Adorables, и нам кажется, что они уж точно помогут пушистикам завоевать этот мир… ну если не силой, то своей мимишностью уж точно, передает Телеграф.