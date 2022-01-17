Коты, похожие на львов (ФОТО)

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Какие они «грозные»!

Как только у вашей кошки появится вот такая «грива», к вам и вашему питомцу больше никто не приблизится с плохими намерениями! Потому что, глядя на эту величественную гриву и мощь, исходящую от кошачьей мордахи, никому не захочется рисковать своим здоровьем и благополучием! Превратить своих прелестных котеек в свирепых львов можно с помощью вот таких шапок от OMG Adorables, и нам кажется, что они уж точно помогут пушистикам завоевать этот мир… ну если не силой, то своей мимишностью уж точно, передает Телеграф.

Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов
Забавные коты, похожие на львов