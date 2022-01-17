Выпускники 2022 года получат разные сертификаты ВНО

В Украине обновили форму сертификата ВНО, фото из открытых источников

В 2022 году одиннадцатиклассники, планирующие поступать в заведения высшего образования (ЗВО), смогут сдать тестирование по более чем пяти предметам. Поэтому была изменена форма сертификатов ВНО для абитуриентов. Согласно внесенным изменениям приказом Министерства образования и науки № 1260 от 22 ноября 2021 года, разработаны две формы сертификатов. Техническое описание Сертификата внешнего независимого оценивания размещено на сайте Лига 360.

Сертификат внешнего независимого оценивания имеет основную и дополнительную часть. Основная часть содержит таблицу для внесения данных о прохождении тестирования по пяти предметам. Дополнительная часть содержит таблицу для внесения данных о прохождении тестирования по шести предметам. Основную часть получат все выпускники, кто будет сдавать только тестирование по пяти предметам, участие в котором для них бесплатно. Дополнительную часть получат те, кто будет сдавать тестирование по более чем пяти предметам и заплатит за дополнительные тесты определенную сумму денег.

«Сертификат внешнего независимого оценивания (далее — Сертификат) может состоять из нескольких частей (основной и дополнительной) — для лиц, проходящих внешнее независимое оценивание сверх установленного Министерством образования и науки Украины количества учебных предметов за счет средств физических и юридических лиц в порядке, установленном Министерством образования и науки Украины», – говорится в тексте.

Кроме того, на сертификатах 2022 появится уникальный QR-код для верификации данных документа в государственной базе. В левой верхней части сертификата будет размещена цифровая черно-белая фотография абитуриента размером 3 х 4 см. К сертификату выпускники получат новую информационную карту с результатами ЗНО по шкале 100-200 баллов.

Как сообщал портал «Комментарии», в 2022 году для абитуриентов изменился порядок составления ВНО. Среди изменений и обновлены задания в тесте по математике уровня «стандарт». В ЗНО-2022 вместо двух открытых бланков ответов остался один блок с ответами.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.