Невролог рассказал о вреде резкого подъема после пробуждения

После пробуждения человеку не следует резко вставать, лучше некоторое время полежать в постели. Об этом в пятницу, рассказал врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории и мануальный терапевт Игорь Орлов.

«Резкий переход из горизонтального положения в вертикальное — это нагрузка на кровообращение. Идет отток крови от головного мозга, наступает головокружение, человек может потерять равновесие, упасть, получить травму».

По его словам, такое явление носит название ортостатический коллапс, что означает резкую потерю давления из-за внезапного перехода из горизонтального положения в вертикальное, человек при этом может даже потерять сознание.

Орлов посоветовал после пробуждения задержаться в постели и сделать потягивающие упражнения в горизонтальном положении.

«Обычно тянут пальцы ног, стопы к себе, можно потянуться в тазобедренных суставах, в коленях, выгнуть спину, запрокинуть руки, потянуть шею», — уточнил невролог.

При этом он предупредил, что такие физические нагрузки не заменят утреннюю зарядку для здоровых людей, исключение составляют те, кто вынужден соблюдать постельный режим и не может полноценно двигаться.

При этом при потягивании не должно быть болевых ощущений, все движения должна быть плавными, заключил Игорь Орлов.

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