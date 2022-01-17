Какой сегодня праздник — праздник 17 января — именины 17 января — православный праздник 17 января

Сегодня, 17 января, в Украине православные отмечают Собор 70 апостолов и память преподобного Ахилы, диакона Печерского. Кроме того, 17 января является последним днём Святок.
Праздники 17 января
Что отмечают в мире 17 января:
• Грустный понедельник (дата на 2022 год. отмечается в третий понедельник января, который многие считают самым удручающим днем в году. Традиция берет свое начало в 2005 году).
• Грустный понедельник (дата на 2022 год. Отмечают в третий понедельник января, который многие считают самым удручающим днем в году. Традиция с 2005 года);
• День канатной дороги (в начале 1871 года уроженец Великобритании, американец Эндрю Смит Халлиди получил первый патент на канатную дорогу);
• Национальный день горячего ромового напитка в США;
• День детских изобретений.
Именины 17 января:
• Католические:
Антон, Гамельберт, Мильдгита, Сульпиций.
• Православные:
Мужские: Афанасий, Дионисий, Зина, Иосиф, Иосия, Климент, Марк, Николай, Павел, Прохор, Родион, Руф, Симеон, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Яков.
Женские: Евфимия.
Знаменательные события:
• В 1992 году Республика Экваториальная Гвинея признала независимость Украины;
• В 1987 году создан Совет Женщин Украины;
• В 1805 году в Харькове открыт первый в восточной Украине университет.
- В 1969 году «Битлз» выпустили пластинку «Yellow Submarine» (англ. — Желтая подводная лодка).
- В 1961 году американский президент Д. Эйзенхауэр первым сформулировал понятие «военно-промышленный комплекс».
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