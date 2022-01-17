Диетолог рассказала о правильном рационе после новогодних праздников

Врач-диетолог Елена Соломатина дала советы по организации режима питания после новогодних праздников.

В беседе, специалист разъяснила, что за праздники многие люди при нормальном весе набирают 1–3 кг. По большей части это не жир, а именно задержка жидкости, поскольку во время праздничных застолий съедается много соленого, сладкого, человек мало двигается, снижается метаболическая активность. Чтобы вывести лишнюю жидкость, необходимо пить небольшими глотками в течение дня каждые 20 минут.

Соломатина пояснила, что это должна быть именно вода: не стоит заменять ее на компоты, кисели или соки.

Кроме того, в пище после праздников должны присутствовать калий, который выводит из организма лишнюю жидкость, а также клетчатка.

Диетолог посоветовала ограничить потребление сладкого. В небольшом количестве можно оставить в рационе сладкие фрукты, сухофрукты, кусочек горького шоколада и натуральную пастилу. В виде гарнира рекомендуются овощи — сырые, тушеные, в виде супов или приготовленные на пару.

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