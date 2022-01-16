Врач объяснил опасность длительных проблем со сном

Доктор медицинских наук, главный врач Сергей Хомяков заявил в среду, что длительные проблемы со сном могут вызвать серьезные заболевания сердца и мозга.

По его словам, долгое отсутствие сна является чрезвычайно опасным состоянием.

«Патологическое нарушение биоритмов в течение длительного времени или десинхроноз, в данном случае вызванный внешними причинами, может приводить к сердечно-сосудистым, цереброваскулярным заболеваниям, а также к заболеваниям эндокринной, нервной и репродуктивной систем.

Он пояснил, что обычно при непродолжительном нарушении биоритмов патологических форм такие состояния не приобретают. Врач уточнил, что у здоровых людей суточный, или циркадный ритм восстанавливается в течение 1–3 дней.

Для того чтобы поскорее прийти в норму, Хомяков рекомендовал прогулки на свежем воздухе за час до сна, сон в полной темноте и в комнате с температурой воздуха около 20 градусов. Кроме того, не стоит смотреть телевизор и гаджеты перед сном, а также включать в комнате за несколько часов до отхода ко сну свет теплых оттенков.

Также эксперт отметил, что в настоящее время для лечения десинхронозов — патологических состояний нарушения биоритмов — используются препараты, содержащие мелатонин. В то же время, подчеркнул врач, эффективность мелатонина не вполне доказана в клинических исследованиях, но он достаточно широко применяется для адаптации к перемене часовых поясов (джетлаг), а также для восстановления цикла сна-бодрствования после нарушений суточных ритмов.

«Препараты мелатонина безопасны, терапевтическое окно, или диапазон дозировок препарата, достаточно широк. Мелатонин будет полезен пожилым пациентам, у которых снижена продукция эндогенного мелатонина эпифизом», — заключил Хомяков.

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