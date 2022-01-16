Иммунолог оценил влияние вакцинации на пик заболеваемости «Омикроном»

Пик заболеваемости «Омикрон»-штаммом COVID-19 может быть сглажен благодаря тому, что «огромное количество россиян» сделали прививки в конце ноября — начале декабря прошлого года.

«Люди, которые были вакцинированы недавно, то есть месяц-полтора назад, защищаются от заражения, а дальше уже теряется эффект. У нас огромное количество людей вакцинировались в конце ноября — начале декабря. Поэтому, возможно, пик «Омикрона» у нас будет немножко сглажен, и всё это пройдет полегче».

Он подчеркнул, что те, кто привился за указанный срок, точно будут защищены до февраля. Тем же, кто вакцинировался более полугода назад, Болибок посоветовал срочно ревакцинироваться.

Ранее в этот день на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом глава Анна Попова сообщила, что, при неблагоприятном варианте прогноза развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в России число заболевших COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных чисел.

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