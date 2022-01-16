Названы 12 простых продуктов для долголетия

Дата публикации: 16 января 2022 г.
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Эта ягода богата витамином С, антоцианами и антиоксидантами.
Красный апельсин
Именно эта разновидность цитрусовых содержит в своем составе большое количество полезных антоцианов.
Ламинария
Бурые морские водоросли насыщены витаминами С и Е, добавлять ламинарию можно в салаты.
Арбуз
Из-за большого количества воды эта бахчевая культура хорошо увлажняет организм. В арбузе содержится большое количество полезного для здоровья ликопина.
Авокадо
В мякоти этого плода присутствуют мононенасыщенные жиры, а также витамин Е.
Мясо животных
Максимально полезны выращенные в здоровых благоприятных условиях курица, индейка и баранина.
Рыба
Лучше отдать предпочтение «дикой» рыбе (треска, анчоусы и сардины).
Бобовые
Особенность бобовых — они отличный источник клетчатки, содержат много витаминов и питательных веществ, а также имеют сбалансированный состав белка, сложных углеводов и жиров.
Зеленые и травяные чаи
Они могут уменьшить вероятность развития сердечных заболеваний и укрепить стенки сосудов.
Оливковое масло холодного отжима
Масло, которое в древности называли «жидким золотом», является поставщиком омега-3 жирных кислот.
Яблоки
Они содержат пектин, помогающий выводить из организма свободные радикалы, что в свою очередь предотвращает преждевременное старение. Яблоки также снижают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).
Чеснок
Он содержит витамины, ферменты, биофлавониды, обладает выраженным антимикробным действием, может поддержать иммунитет, а также минимизирует риск развития рака пищевода.
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