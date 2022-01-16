Названы 12 простых продуктов для долголетия

Дата публикации: 16 января 2022 г.

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Эта ягода богата витамином С, антоцианами и антиоксидантами.

Красный апельсин

Именно эта разновидность цитрусовых содержит в своем составе большое количество полезных антоцианов.

Ламинария

Бурые морские водоросли насыщены витаминами С и Е, добавлять ламинарию можно в салаты.

Арбуз

Из-за большого количества воды эта бахчевая культура хорошо увлажняет организм. В арбузе содержится большое количество полезного для здоровья ликопина.

Авокадо

В мякоти этого плода присутствуют мононенасыщенные жиры, а также витамин Е.

Мясо животных

Максимально полезны выращенные в здоровых благоприятных условиях курица, индейка и баранина.

Рыба

Лучше отдать предпочтение «дикой» рыбе (треска, анчоусы и сардины).

Бобовые

Особенность бобовых — они отличный источник клетчатки, содержат много витаминов и питательных веществ, а также имеют сбалансированный состав белка, сложных углеводов и жиров.

Зеленые и травяные чаи

Они могут уменьшить вероятность развития сердечных заболеваний и укрепить стенки сосудов.

Оливковое масло холодного отжима

Масло, которое в древности называли «жидким золотом», является поставщиком омега-3 жирных кислот.

Яблоки

Они содержат пектин, помогающий выводить из организма свободные радикалы, что в свою очередь предотвращает преждевременное старение. Яблоки также снижают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).

Чеснок

Он содержит витамины, ферменты, биофлавониды, обладает выраженным антимикробным действием, может поддержать иммунитет, а также минимизирует риск развития рака пищевода.

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