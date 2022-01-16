Иммунолог назвал последствия нерабочих дней

Дата публикации: 16 января 2022 г.

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Введение в стране режима нерабочих дней не сможет повлиять ни на заболеваемость, ни на смертность в ближайшие недели, результат можно будет увидеть только через двадцать один день. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков.

По словам собеседника издания, в ближайшее время, в том числе в первые дни нерабочей недели, жители России увидят рост смертности из-за перегрузки системы здравоохранения.

С точки зрения специалиста, неделя — очень небольшой срок, чтобы сбить рост заболеваемости. По мнению эксперта, этой меры хватит только на незначительное уменьшение пика, растягивание плато, а также ускорение падения.

По прогнозам Крючкова, на локдаун уйдет еще половина-треть регионов России. В первую очередь, как отметил врач, это стоило бы сделать Санкт-Петербургу, поскольку у города намного меньше ресурсов, реанимационные койки уже закончились, а больничных осталось только 4-5%.

Иммунолог подчеркнул, что локдаун скажется не сразу, а только через 21 день, на ближайшее время это никак не повлияет.

«Думаю, нас ждет резкое увеличение количества смертей из-за перегрузки системы здравоохранения. Этого, к сожалению, не избежать. И локдаун — единственная оставшаяся мера, способная хоть как-то на это повлиять», — резюмировал Крючков. При этом важность локдауна сомнению не подвергается.

Напомним, на федеральном уровне режим нерабочих дней объявлен с 30 октября по 7 ноября, при этом власти регионов при необходимости имеют право вводить его раньше. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что общефедерального локдауна в стране не планируется, призвав граждан отказаться от поездок и путешествий в период нерабочих дней.

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