Врач назвал отличия «Омикрона» от других штаммов коронавируса

Потеря обоняния перестала быть основным симптомом коронавируса при штамме «Омикрон». Об этом рассказал кандидат медицинских наук.

«Хотя есть данные, которые говорят, что он (симптом. — Ред.) может появиться позже — в конце болезни или уже после нее».

При «Омикроне» в отличие от «Дельты» также не наблюдаются болезненные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, добавил Кондрахин. Инфекция при этом штамме и не опускается в легкие, а остается в бронхах.

«В основном заболевание протекает, как обычное ОРВИ. Человека беспокоят насморк, кашель, в течение нескольких дней возможно небольшое повышение температуры», — объяснил врач.

При этом Андрей Кондрахин пришел к выводу, что в случае резкого роста заболеваемости «Омикрон» может «наделать много бед».

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