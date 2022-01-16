Названы четыре ошибки, делающие еду вредной

Пить много минеральной воды

Стоит помнить о том, что обычная питьевая вода и минеральная — это не одно и то же. Эксперты не советуют бездумно пить минералку в больших количествах. Сначала лучше прочесть на этикетке, до или после приема пищи можно употреблять конкретную минеральную воду, и строго придерживаться рекомендаций. Бесконтрольный прием минеральной воды может спровоцировать острый гастрит, поскольку минералка содержит щелочную реакцию, а ее излишнее количество может начать разъедать стенки желудка.

Верить в безусловную пользу кефира

У кефира существует обратная сторона медали. Купленный в магазине кефир, как правило, имеет в своем составе крахмал. Поэтому пить обезжиренный или нежирный кефир с целью похудения бесполезно. Максимально внимательными с кефиром стоит быть диабетикам. Необходимо тщательно проверять продукт на отсутствие в нем крахмала.

Груши на голодный желудок

Категорически не следует употреблять груши до основного приема пищи, так как это может привести к вздутию кишечника или желудочной колике. Лучше есть их через час после плотного обеда или ужина.

Яблоки после еды

А вот с яблоками совсем другая история. Поскольку яблоки богаты фруктозой, их можно рассматривать в виде полноценного блюда. В желудке фрукт встает в очередь на переваривание за другой съеденной пищей. Сахар в это время запускает процесс брожения в желудке, который может вызвать несварение, вздутие живота, а в некоторых случаях привести к отравлению. Поэтому есть яблоки на десерт — не лучшая идея. Лучше лакомиться яблоками и другими фруктами в качестве полноценного перекуса.

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