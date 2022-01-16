Названы продукты с обеспечивающим устойчивость к вирусам витамином А

Как отметила специалист, больше всего витамина А содержится в красной и черной икре. Понятно, что это дорогие продукты, которые обычно приобретаются на праздник. Но восполнить недостаток ретинола можно и более повседневными продуктами — абрикосами, сливами, шиповником, облепихой, сливочным маслом и сырами твердых сортов. Также есть витамин А есть в яичных желтках, как куриных, так и перепелиных.

«Суточная потребность взрослого человека в витамине А составляет приблизительно около 1000 мг», — рассказала Дышлевая в интервью. Если у человека наблюдаются ухудшение зрения, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, то это может говорить о недостатке ретинола. Но опасна и передозировка этого витамина. Так что нельзя назначать самому себе препараты с витамином А. Это должен сделать врач на основе анализов.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!