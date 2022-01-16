Названы продукты, опасные для щитовидной железы

Капуста

Как утверждается в статье, капуста, брокколи, цветная капуста, брюссельская, брюква могут представлять опасность для здоровья щитовидной железы. По информации издания, некоторые вещества этих крестоцветных продуктов могут влиять на то, как щитовидка перерабатывает йод и нарушать ее функцию. Отмечается, что после термической обработки эти овощи безопасны.

Соя

В публикации речь идет о том, что продукты с ее содержанием препятствуют усвоению гормонов щитовидной железы. При выявлении заболевания щитовидки следует исключить из рациона сою, а если уровень тиреотропных гормонов на нижней границе нормы, то рекомендуется просто снизить ее потребление.

Соль

Избыток соли вреден для щитовидной железы. Во избежание этого нужно контролировать количество натрия и следить за едой, в составе которой есть скрытая соль.

Рыба

В тунце, скумбрии и рыбе-меч довольно высокое содержание ртути, которая активно поглощается щитовидкой и может долго накапливаться в организме. Это затрудняет выработку гормонов щитовидной железы и увеличивает вероятность развития аутоиммунных заболеваний.

Мясо

Болезни щитовидки также могут быть вызваны добавками каррагенан и полисорбат-80, которые есть в продуктах из обработанного мяса.

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