Врач назвала продукты для идеального завтрака

Диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина рассказала, какие продукты идеально подходят для завтрака.

По ее словам, лучшими продуктами являются яйца и сливочное масло, поскольку они источники большинства витаминов и жирных кислот. В яйцах содержится порядка 40 витаминов групп А, В, Е, D, K, а также макро- и микроэлементы необходимые для поддержания здоровья. Например, цинк, магний, калий, кальций и другие.

«Белок жизненно необходим организму человека. Он используется в качестве строительного материала и проводника питательных веществ до клетки. В 100 граммах яйца содержится порядка 11-13 грамм протеина», — добавила Цапкина.

Сливочное масло в свою очередь играет роль суперфуда для человеческого организма. В нем содержатся жирные кислоты и жирорастворимые витамины А, D, Е и К.

«Такое сочетание используется в антивозрастной терапии, поскольку эти компоненты помогают регенерации клеток и замедляют старение. В результате улучшается рост волос, ногтей, повышается упругость кожи», — уточнила специалист.

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