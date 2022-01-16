Как сэкономить на бензине: Украинец переоборудовал «Волгу», и теперь она работает на дровах

На Волыни мужчина переоборудовал автомобиль ГАЗ-31029 под работу на дровах и уже сэкономил на горючем десятки тысяч гривен.

Житель села Осовцы Камень-Каширского района Олег Семенюк теперь ездит на дровах, передает Час Пик со ссылкой на местные СМИ.

Три года назад Олег изучил через интернет принцип работы дровяного котла и оснастил свою «Волгу» газогенераторной установкой, которая заняла почти весь багажный отсек. При сжигании дров образуется газ, который по трубам поступает в цилиндры — так же, как на автомобилях с ГБО.

«Волга» на дровах может разогнаться до 100 км/час. На одной загрузке дров автомобиль может проехать 50 километров. Если ехать предстоит дальше, нужно брать в салон дополнительно мешок дров, которого хватит еще на 100 километров.

Такой «тюнинг» обошелся всего лишь примерно в 100 долларов, зато выгода вышла приличная: Семенюк утверждает, что за три года сэкономил на топливе около 50 тысяч гривен.

Олег уже разрабатывает усовершенствованный, более компактный газогенератор, который он собирается установить на другой автомобиль.