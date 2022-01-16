Названы повседневные привычки, которые могут привести к раку

Один из наиболее частых вопросов, которые люди задают о раке, — «Как я могу его предотвратить?». По оценкам Американского онкологического общества, по крайней мере, 42% случаев рака можно предотвратить. Как? Изменяя определенные факторы образа жизни, которые находятся в пределах контроля человека: питание, вес тела, физическая активность, курение и употребление алкоголя. Но это не единственные элементы распорядка дня, которые могут увеличить риск рака.

1.Недостаток сна

Растущее количество исследований показывает, что некачественный сон может повысить риск серьезных заболеваний, включая рак и болезни сердца. « Недостаток сна может косвенно повысить риск рака», — говорится в сообщении американского Национального фонда сна. «Недостаток сна тесно связан с ожирением, которое является установленным фактором риска для многих типов рака. Недостаток сна связан с проблемами иммунной системы, такими как стойкое воспаление, которое, как считается, повышает риск рака». Для оптимального здоровья эксперты рекомендуют взрослым спать по семь-девять часов каждую ночь.

2. Хроническое одиночество

Исследования показали, что одиночество вызывает воспалительную реакцию организма на стресс. Со временем это может повысить риск рака. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Antioxidants and Redox Signaling , длительное воспаление, вызванное одиночеством, «может представлять собой ключевой механизм в развитии хронических заболеваний, связанных с одиночеством, таких как атеросклероз, рак и нейродегенерация». Прошлой весной финские исследователи сообщили, что у мужчин среднего возраста, которые сообщали об одиночестве, чаще диагностировали рак, и их прогноз на выздоровлении был хуже, чем у семейных людей.

3.Чрезмерное употребление алкоголя

Кажется, повсюду, куда ни глянь: чрезмерное переедание нормализовано станциями дегустации вин в супермаркетах, шутками о пьяных вечеринках и появлением «крепкого зельтера». Но алкоголь здоровее не стал. Фактически, по данным Американского онкологического общества, употребление алкоголя повышает риск возникновения по крайней мере семи типов рака , включая рак ротовой полости, горла, груди, толстой кишки и пищевода. Исследование, опубликованное в Lancet Oncology показало, что в прошлом году 4% из этих семи диагностированных во всем мире видов рака — 741 300 случаев — могут быть связаны с употреблением алкоголя. Нужно пить умеренно — не более двух порций в день для мужчин и одной для женщин.

4.Принимать эти добавки

Ранее Целевая группа профилактических служб США (USPSTF) официально рекомендовала не принимать добавки с витамином Е или бета-каротином, заявив, что они могут повысить риск рака или неблагоприятных исходов от сердечных заболеваний. «Данные показывают, что прием витамина Е бесполезен и что бета-каротин может быть вредным, потому что он увеличивает риск рака легких у людей, которые уже находятся в группе риска, например у тех, кто курит, а также увеличивает риск смерти от сердечных заболеваний или инсульта», — заявил член целевой группы Джон Вонг, доктор медицинских наук, из Медицинского центра Тафтса.

5. Времяпрепровождение за телевизором

Досуг на диване влияет не только на вес и здоровье сердца. Исследование 2019 года показало, что люди, которые проводят более двух часов в день, сидя и смотря телевизор, имеют на 70% выше риск развития колоректального рака в молодом возрасте. « Активный образ жизни может помочь улучшить уровень гормонов и работу вашей иммунной системы», — утверждает Американское онкологическое общество, которое рекомендует всем взрослым заниматься как минимум 150 минутами умеренной активности (или 75 минут повышенной активности) еженедельно.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!