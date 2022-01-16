7 особенностей женщин, которые всегда выглядят на 10 лет моложе

Неоспоримый факт, что сейчас люди в целом выглядят намного моложе, чем их сверстники несколько десятилетий назад. Но все равно — кого-то и в 30 лет путают с подростком, а у других возраст проявляется внешне «во всей красе».

Для большинства женщин важно сохранить молодость как можно дольше. Час Пик решил выяснить, какие особенности присущи представительницам прекрасного пола, которые долго не стареют.

Генетика



На этот фактор, увы, никто из нас не способен повлиять. Черты лица и телосложение зависят от генов, которые мы наследуем от родителей.

Если мать всегда выглядела моложе своего возраста, то и дочь, скорее всего, будет такой же.

Полноценное питание



Организм должен получать достаточное количество питательных веществ — от этого зависит состояние кожи, волос, ногтей. Без полноценного питания даже дорогие процедуры у косметолога не принесут желаемого эффекта.

Рацион должен быть сбалансированным по белкам, жирам, углеводам, содержать достаточно витаминов и минералов. Диетологи рекомендуют такое соотношение продуктов: треть рациона — овощи и фрукты; треть — хлеб, картофель, макароны, рис; еще треть — мясо, рыба, яйца, бобовые, молочные продукты и совсем немного сладостей и жирных продуктов.

Стройность



Наверняка все замечали, что лишние килограммы визуально добавляют возраста. Занятия спортом помогут подтянуть фигуру и в целом держать организм в тонусе.

В борьбе с лишним весом также не лишним будет пересмотреть свой рацион, но жесткие диеты могут лишь навредить — см. предыдущий пункт.

Уход за кожей



Увлажняющие средства — необходимая вещь для тех, кто хочет долго выглядеть молодо. Обезвоженная кожа довольно быстро становится дряблой и покрывается морщинами. При этом нужно помнить, что в увлажнении нуждается и жирная кожа, она тоже бывает обезвоженной, ведь жир и вода — это совершенно разные вещи.

В солнечную погоду не стоит забывать наносить крем с SPF-фактором, ведь под воздействием ультрафиолета кожа быстро стареет.

Все это касается не только лица, но и шеи, рук, локтей и коленей — всех участков, которые склонны к обезвоживанию больше других.

Умеренность в косметике



Пользоваться декоративной косметикой или нет — личный выбор каждого. Но следует помнить, что излишне яркий, «тяжелый» макияж визуально добавляет лет.

Не самый удачный выбор — тренды в макияже, которые давно вышли из моды. Например, выщипанные брови-ниточки смотрятся крайне неуместно на молодой девушке.

Стиль одежды



К сожалению, многие женщины подвержены установке, что с наступлением определенного возраста нужно одеваться более «солидно».

Конечно, лет в 50 «подростковый» стиль будет не совсем кстати, но и облачаться в «бабушкины» балахоны не нужно. Умело подобранные цвета и фасоны придадут свежести образу и визуально «скинут» десяток лет.

Позитивный настрой



Заботясь о внешнем, не стоит забывать и о внутреннем. Даже молодая девушка, которая всем недовольна и постоянно ворчит, производит впечатление «бабки» в самом негативном смысле.

Молодость ассоциируется со счастьем, поэтому нужно стараться жить в гармонии с собой и миром вокруг. Столкнувшись с трудностями, стоит подумать над вариантами их преодоления, поискать поддержки у близких и друзей, а не сидеть и накручивать себя, все глубже погружаясь в депрессию.

Если никак не получается найти в себе позитивное отношение к миру — возможно, стоит обратиться к психологу или психотерапевту.

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