Названы два простых продукта против старения

По словам собеседницы издания, лучшей едой для утреннего приема пищи являются яйца и сливочное масло. В яйцах, как подчеркнула эксперт, свыше 40 витаминов: большая часть витаминов группы В, А, Е, D, K, а также микро- и макроэлементов (магний, цинк, калий, кальций, селен, медь, марганец, железо и другие).

В 100 г яйца содержится 11-13 г протеина, отметила специалист. «Белок жизненно необходим нашему организму в качестве строительного материала и переноса питательных веществ до клетки», — поделилась подробностями Цапкина.

Натуральное сливочное масло является суперфудом для организма из-за содержащихся в нем жирорастворимых витаминов А, D, Е и К, а также жирных кислот, сообщила она.

Сочетание этих компонентов широко применяется в антивозрастной терапии, поскольку они замедляют старение, помогают регенерации клеток, что в свою очередь улучшает рост ногтей, волос, а также повышает упругость кожи, резюмировала диетолог.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!