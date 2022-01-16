Названы способы борьбы с голодом во время диеты

По словам врача-диетолога Дены Гершкович, многие люди, которые пытаются сбросить лишние килограммы, изнуряют себя длительными перерывами между приемами пищи, после чего набрасываются на жирное и сладкое.

«Люди совершают ошибку, отказываясь от перекусов. Лучший метод борьбы с приступами голода — есть регулярно и сбалансированно», — поделилась подробностями эксперт.

Ее коллега Мелисса Митри назвала способ, с помощью которого мечтающие избавиться от избыточного веса люди могут смягчить тягу к вредным продуктам.

«Если убеждать себя, что еда, которой вам хочется, «плохая», это только усилит тягу к ней. Лучше иногда позволить себе немного «запретной» еды, чтобы она не казалась чем-то невероятно привлекательным», — порекомендовала специалист.

Тренер по фитнесу Джейми Хикки напомнил, что, сидя на диете, следует обязательно завтракать продуктами, в составе которых много белка. Сытный завтрак позволит эффективно заглушить сигналы голода, которые в течение дня часто выливаются в перекусы вредной едой, отметил он.

По мнению диетолога Кристины Таул, заглушить острые приступы голода можно с помощью чая, поскольку этот напиток помогает успокоить голодный желудок, а повышение уровня жидкости в организме позволяет смягчить тягу к еде.

Доктор Триста Бест призвала исключить еду и напитки с маркировкой «диетическая» и содержанием заменителей сахара. Она объяснила это тем, что, употребляя продукты с заменителями сахара, человек получает меньше калорий, но исследования свидетельствуют о том, что они же являются причиной переедания других продуктов.

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