Названы продукты, ухудшающие работу мозга за месяц

Снизить вероятность когнитивных нарушений и деменции можно с помощью диеты. Для здоровья мозга полезны омега-3 жирные кислоты. Ученые обнаружили, что употребление некоторых продуктов может значительно ухудшить работу мозга всего за месяц.

По словам исследователей, из меню следует исключить обработанные продукты. Во время эксперимента на крысах было выявлено, что соответствующая пища способна вызвать резкое снижение памяти всего за четыре недели.

«Тот факт, что мы наблюдаем такой эффект настолько быстро, немного настораживает», – поделились подробностями авторы научной работы. Ученые подчеркнули, что у пожилых людей быстрое ухудшение умственных способностей с большей вероятностью спровоцирует нейродегенеративные заболевания.

В ходе своей работы исследователи давали картофельные чипсы и другие подобные закуски 3-месячным и 2-летним крысам. Контрольная группа животных также получала продукты, в составе которых содержалось большое количество докозагексаеновой кислоты (ДГК, класс омега-3).

В результате было установлено, что маркеры воспаления у грызунов, которые питались исключительно переработанными продуктами, в значительной степени повысились. При этом у более взрослых крыс была замечена серьезная потеря памяти. Например, грызуны забывали о времени, которое они провели в незнакомых локациях, что свидетельствует о повреждении гипоталамуса. Лабораторные крысы также оказались менее восприимчивыми к страху, что указывает на аномалии в миндалине.

«Миндалевидное тело человека играет важную роль в функционировании памяти и формировании эмоций, в том числе тревоги и страха. Если эта область мозга не работает должным образом, сигналы опасности могут быть проигнорированы», – предупредили эксперты.

И наоборот, крысы, употреблявшие обработанную еду с добавлением ДГК, были защищены от воспалений и ухудшения памяти. Группа ученых пришла к заключению, что омега-3 жирные кислоты оказывают защитное воздействие на здоровье мозга. При этом результаты не стоит понимать как «разрешение» есть обработанные продукты, одновременно принимая добавки ДГК, резюмировали авторы публикации.

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