Признаком диабета назвали два симптома в глазах

Симптомы диабета развиваются постепенно, но существует несколько признаков, которые появляются на ранних стадиях болезни.

В беседе с изданием врач рассказал о том, что немедленного обращения в больницу требуют два состояния глаз. Считается, что диабетическая ретинопатия развивается у 50% пациентов, страдающих сахарным диабетом.

По словам эксперта, если уровень глюкозы в крови постоянно высокий, кровеносные сосуды в конечном итоге будут серьезно повреждены. «По мере развития ретинопатии, кровеносные сосуды могут ослабевать, выпячиваться или просачиваться в сетчатку глаза», – поделился подробностями Эдмондс.

Если ситуация продолжит развиваться в негативном ключе, некоторые сосуды могут быть заблокированы, что спровоцирует рост или развитие новых на поверхности сетчатки. Пролиферативная ретинопатия может вызвать серьезные проблемы со зрением, человек даже может ослепнуть.

Первый признак повреждения сетчатки — похожие на паутину пятна в глазах, как правило, черного или серого цвета. Они могут быть особенно заметными при движении глазами.

Еще одним симптомом является затуманенное зрение. Это происходит из-за повреждения кровеносных сосудов, находящейся в области глаз, которая воспринимает свет. Испорченное зрение может восстановиться, если начать своевременное лечение и снизить уровень глюкозы в крови, резюмировал Эдмондс.

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