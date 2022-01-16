Названа схема лечения бородавок и папиллом у детей

Дата публикации: 16 января 2022 г.

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Бородавки иногда могут быть похожи на мозоли, особенно подошвенные, но их, если присмотреться, довольно легко отличить по внешнему виду. Обратите внимание, есть ли на предполагаемой мозоли черные точки, которые питают кровеносные сосуды. Если да, то перед вами — истинная бородавка.

Что касается контагиозного моллюска, то это полупрозрачные или телесного цвета бугорки, которые со временем увеличиваются в размерах. Часто они имеют небольшую вмятину в центре и появляются группами, а еще могут зудеть, чесаться и даже немного отекать.

Оба вида кожной сыпи чаще всего возникают у детей до 12 лет, и причин этому сразу несколько. «Во-первых, дети активнее общаются друг с другом. Во-вторых, у них более нежная кожа и в целом они менее аккуратные, а вирусы распространяются как раз через ранки. В-третьих, дети традиционно хуже, чем взрослые, соблюдают базовые правила гигиены вроде мытья рук или, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, использования антисептика. Все это вместе увеличивает риски», — объясняет детский хирург, оперирующий специалист Марина Тарасова.

Помимо этого на скорость и вероятность заражения может повлиять иммунная функция. Если ребенок недавно чем-то переболел или проводил много времени в холодной воде, его шансы «подхватить» бородавку или контагиозный моллюск выше. Плюс, возвращаясь к тому, почему дети в целом чаще страдают от этих проявлений, их иммунная система все еще находится в стадии формирования и пока знакома не с таким количеством вирусов, с какими приходилось иметь дело иммунной системе взрослого. Многие люди думают, что бородавки и контагиозный моллюск не нужно лечить специально — само пройдет. Но такой подход опасен. Не только тем, что вы ставите под угрозу здоровье других детей, но и тем, что дети, склонные трогать там, где болит, и чесать там, где чешется, могут спровоцировать появление новых очагов. Поэтому первое, что нужно сделать, как только вы заметили проблему — записаться к врачу и проконсультироваться с ним.

«Хороший врач обязательно отправит ребенка к аллергологу-иммунологу на дообследование. Это нужно, чтобы не допустить повторения ситуации и разобраться с тем, что все-таки послужило причиной, — рассказывает доктор Тарасова. — Дальше будет назначена подходящая противовирусная или иммуномодулирующая терапия. А следом вас направят на удаление новообразований».

Способ удаления родинок и папиллом подбирается в зависимости от типа и количества высыпаний, пожеланий родителей и самого ребенка, если он уже достаточно взрослый. Для этого может использоваться лазер, электрический ток, жидкий азот, радиоволны или обычное хирургическое иссечение.

Избавляться от них самостоятельно, кстати, тоже небезопасно. «Такая «микрохирургия в ванной» может привести к шрамам, которые потом придется лечить долго и дорого, а также она значительно увеличивает риск занесения инфекции», — добавляет Тарасова.

Защитить детей от этих вирусов со 100-процентной гарантией невозможно. Но риск будет значительно ниже, если ребенок полноценно и сбалансированно питается, занимается спортом и гуляет на свежем воздухе, тщательно моет руки.

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