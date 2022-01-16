Назван простой продукт для здоровья кишечника

Нездоровый кишечник может привести к различным неприятным последствиям. Чтобы привести в порядок пищеварительную систему, врач-диетолог Кайл Кроули посоветовал включить в ежедневный рацион один простой продукт.

Как отметил эксперт по здоровому питанию, облегчить проблемы с главным органом долголетия поможет употребление пробиотиков. Их просто получить из натурального йогурта. Однако увидеть первый положительный эффект можно будет минимум через месяц ежедневного употребления.

Важной составляющей здорового кишечника специалист назвал употребление большого количества жидкости. Людям с изжогой или несварением он порекомендовал избегать жирной пищи. «Избавьтесь от жареной пищи и ешьте более постное мясо, приготовленное на гриле», – призвал собеседник издания.

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) советуют употреблять для здорового кишечника большое количество клетчатки, которой богаты хлеб из цельнозерновой муки, коричневый рис, фрукты и овощи, бобы, а также овес.

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