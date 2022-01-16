Курс доллара в Украине вырос, а гривна упала из-за Путина

В последние дни слишком активно начали меняться циферки в обменниках. Курс гривны дошел до уровня 28.0, где не был уже давно. Более того, сделал это слишком быстро, чем напугал многих. И, как всегда, породил множество теорий заговора.

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Итак, что же произошло.

Есть простой ответ. И однозначный. Путин. Но давайте чуть больше слов.

Для начала вспомним, что было в прошлом году. До ноября месяца гривна была в прекрасной форме. Гривна укреплялась. Более того, делала это очень уверенно, входя в список самых укрепившихся валют относительно доллара в мире.

Почему это происходило?

Ответ простой — очень благоприятные условия внешней торговли для украинских экспортеров. Очень высокие цены на металл. Очень высокие цены на аграрную продукцию. Плюс, уверенный и стабильный рост сектора IT, а это считайте экспорт. Айтишники получают доходы, продавая свои услуги в основном зарубеж и потом тратят эти деньги в Украине. И тут рост составляет порядка 30 процентов в год.

На этом фоне импорт вел себя скромнее, цены на газ еще не достигли безумных высот, да и Украина очень ограничено этот газ импортировала.

В общем, до ноября все было хорошо. А потом по гривне первый раз ударило безумие Путина. Первый раз за последнее время, конечно, потому как это безумие давно с нами и обвал 2014 — 2015 гг во многом был продиктован российской агрессией.

Так или иначе, в ноябре западная пресса активно начала писать о том, что Путин готовит вторжение в Украину. Это пугало западных инвесторов. Закрыло доступ для украинского правительства к заимствованиям на внешнем рынке. И начало давить на гривну. Иностранцы продавали гривневые облигации, покупали доллары и давили на курс.

В результате, до нового года гривна дошла до отметки 27.3 за доллар и вроде успокоилась. И вроде все начали обращать внимание чисто на экономику. А она в 2022 году не обещала быть такой уж благоприятной для гривны. Нет, цены на экспорт до сих пор хороши. А погода в Южном полушарии обещает плохой урожай там, что приведет к высоким мировым ценам на аграрную продукцию и в 2022 году.

Но это все уже было. Это входит в условия задачи, повторяя 2021 год.

В то же время, Украине очевидно надо больше покупать газа и делать это как можно скорее. А газ дорогой. И импорт прогнозируется выше. Почему? Потому что доходы украинцев продолжают расти и это приводит к росту импорта и будет давить на гривну. В общем, аналитики ждали более слабый год для национальной валюты, но без фанатизма. И без каких-то резких движений. Ожидания на конец года на уровне 28.5.

Дальше стало веселее.

Во-первых, традиционная украинская бюджетная традиция — тратить деньги под елочку. Мы все же видели эти детские площадки, которые закапывают в декабре в замерзший грунт. Так происходит каждый год. И каждый год в начале января в банковскую систему вываливает куча денег, которая частью тут же идет на валютный рынок. В этом году ликвидность в банках в начале года выросла на 50 млрд грн до 250 млрд грн. Рост на четверть — очень внушительно. И в первую неделю января гривна просела до 27.5. Мелочь, казалось бы. Тем более, чисто техническое движение.

И на этом казалось все. Но только казалось. Потому что в четверг в мировое информ пространство ворвались комментарии российских дипломатов в стиле гопника из подворотни, которые очень не миролюбиво реагировали на ожидаемый отказ цивилизованного мира принимать условия путинского ультиматума.

И понеслось.

Инвесторы испугались. Испугались не по-детски. Снова ленты мировых СМИ заполнили карты потенциального российского вторжения в Украину. И пошли распродажи.

С одной стороны активно продавали рубль и российские акции. На страхе эффекта от санкций. С другой — кровавая резня бензопилой началась в украинских еврооблигаций и гривне. Инвесторы побежали. Покупки не было. И это сильно надавило на гривну. За два дня курс национальной валюты прошел с 27.5 до 28.0. И повезло еще, что паникуют пока только внешние инвесторы, а украинцы сохраняют спокойствие. Может быть просто привыкли с 2014 года. А может не читают западную прессу.

А Нацбанк как может поддерживает курс, продавая доллары из резервов и сдерживая колебания на валютном рынке. Только за последнюю неделю пришлось продать около 300 млн долларов.

Что дальше? Все полностью упирается в психологический фактор. Экономических причин для резкого падения нет. Если «Путин и Ко» будут накручивать уровень агрессии, давление продолжится. Если пойдут на деэскалацию — остановится и курс гривны.

Поэтому ответ на вопрос, что будет с курсом гривны в ближайшее время, лежит в голове Путина. Но голова Путина предмет темный и исследованию, увы, не подлежит.

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