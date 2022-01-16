Крещенская вода: Как правильно обращаться со святой водой и для чего ее использовать

В праздник Крещения Господня каждый верующий старается запастись святой водой, которая у православных христиан считается одним из самых мощных оберегов и лекарств.

Освящение воды в храмах начинается уже в Крещенский сочельник — вечером 19 января и продолжается утром 19-го, сообщает Час Пик.

Воду для освящения принято набирать в чистые прозрачные емкости без этикеток, лучше — в стеклянные банки, чем в пластиковые бутылки. Нельзя святить воду в бутылках из-под спиртных напитков.

Лучше всего брать для освящения родниковую воду, а если такой возможности нет, можно набрать воду из-под крана, но это нужно сделать строго 00.10 до 01.30 в ночь на 19 января.

Вернувшись из храма со святой водой, нужно окропить ею все углы в доме для защиты от зла. Пить крещенскую воду можно весь день в любых количествах 19 января, а во все остальные дни — только натощак.

Хранить святую воду нужно в прохладном, темном месте. Часто емкость с водой ставят возле икон, но нужно сделать так, чтобы она была не на виду. Нельзя ставить святую воду на пол.

Святая вода — сильный оберег для верующего в разных аспектах жизни, и применение ее очень обширно. Считается, что она помогает победить болезни. Освященную воду пьют перед приемом лекарств, перед едой, ею окропляют раны и больные места, добавляют в ванну и т.д.

Перед ответственным событием можно выпить немного святой воды. Родители дают детям святую воду перед важными экзаменами, выступлениями, отправляя в дальнюю дорогу.

Раньше немного крещенской воды лили в колодец. Святой водой окропляли домашних животных, чтобы они были здоровыми.

Важно правильно утилизировать старую святую воду, которая осталась с прошлого года. Священники запрещают выливать святую воду в канализацию и просто выплескивать на землю. Но ею можно полить комнатные или садовые растения, или же отнести в специальное место в храме. Также святую воду можно вылить в реку.

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