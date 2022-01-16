Ученые назвали «ключ» к эффективному похудению

Ученые из Университета штата Джорджии (США) заявили, что людям с избыточным весом вовсе не обязательно концентрировать внимание на избавлении от жира.

По словам ученых, укрепление мышц – ключ к эффективному похудению. Также это поможет не испортить свое здоровье, а, наоборот, обезопасить от риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Ученые отметили важность того, в каком состоянии находятся мышцы, так как именно они влияют на процесс работы над уменьшением жировой ткани. Если мускулатура слабая, то это говорит о низкой двигательной активности, стрессах и неправильном питании.

«Есть масса преимуществ развития мышечной системы. Также мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии. В этом случае одно из многочисленных преимуществ мускул для здоровья заключается в том, что они «вытягивают» глюкозу из крови, борясь с диабетом», – приводятся в сообщении слова доктора Райан Харриса.

Однако подчеркивается, что генетика, образ жизни и окружающая среда все равно остаются важными факторами в борьбе с избыточным весом.

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