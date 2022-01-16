С сегодняшнего дня печатная пресса должна издаваться на украинском

С 16 января в Украине начали действовать новые нормы закона о государственном языке — газеты и журналы, которые до сих пор выходили на русском, должны перейти на украинский или одновременно издаваться на двух языках. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Новация касается общегосударственных и региональных изданий, а местные СМИ (распространяются в пределах одной области) имеют переходный период к лету 2024 года. Выпуск печати на двух языках очень удорожает производство печатной печати, поэтому издания преимущественно отказываются от российской версии.

Издания Украины — фото из открытых источников

В течение уходящей недели большинство изданий уже выдали свои первые номера на украинском заранее. Год назад действие языкового закона распространилось на телевидение, киноиндустрию, издание и продажи книг, экскурсионный бизнес и туризм. Различные статьи закона, принятого весной 2019 года, имеют переходный период и начинают поступать постепенно. Новые нормы языкового закона не распространяются на печатные СМИ, которые издаются исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском и других официальных языках Европейского Союза. Это не зависит от того, содержат они тексты на украинском языке или нет.

Напомним, президент Польши наложил вето на законопроект о СМИ, который, по словам критиков, имеет целью заглушить канал новостей, принадлежащий Discovery, критически относящийся к правительству, ссылаясь на беспокойство по поводу напряжения, которое закон создаст в отношениях с Вашингтоном. Этот шаг позволяет Польше, являющейся членом НАТО, обойти потенциальный конфликт с Соединенными Штатами при обострении напряженности в Восточной Европе из-за действий России на границе с Украиной. Решение означает, что проект, прошедший через парламент и поддержанный правящей националистической партией «Право и справедливость» (PiS), был заблокирован президентом.

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