Сомнолог рассказал, сколько часов сна необходимо человеку

У каждого человека есть своя норма по количеству часов сна.

По его словам, в среднем человек нуждается в семи-восьми часах сна, однако есть так называемые короткоспящие и длинноспящие люди. Для них обычный семичасовой сон будет казаться избыточным или недостаточным.

Периодический недосып можно компенсировать длительным сном в выходные, но такой образ жизни не должен стать регулярным, добавил врач.

Есть также гиперсомния — избыточная сонливость. Она может быть симптомом самых разных заболеваний — от депрессии и до обструктивного апноэ сна. В этом случае необходимо консультироваться с доктором и устранять причину.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!