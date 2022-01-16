Спирт и пища влияют на мозг схожим образом, выяснили ученые

Наблюдения за активностью мозга при употреблении еды и алкоголя показали, что они одинаково сильно подавляют активность центра голода, хотя и действуют на него разными путями. Об этом заявили ученые на ежегодной конференции Общества изучения пищевого поведения, проходившей в нидерландском Утрехте.

«Различия в том, какими путями алкоголь и спиртное воздействуют на мозг, могут объяснять то, почему они по-своему влияют на поведение человека. К примеру, эти расхождения могут быть причиной того, почему малые дозы алкоголя не учитываются мозгом при подсчете «бюджета» и почему они не влияют на аппетит», — рассказывает Николас Бетли (Nicholas Betley) из университета Пенсильвании в Филадельфии (США).

Все люди, знакомые с пьянством или с сильно пьющими людьми, часто замечают, что увлечение высокоградусной выпивкой ведет к почти полному отказу от употребления пищи или же не заставляет их толстеть, несмотря на высокую калорийность спиртных напитков. Большим исключением здесь является пиво, любители которого быстро отращивают «пивные животики» и толстеют в других местах.

Три года назад ученые доказали, что мозг действительно воспринимает спирт как некий аналог еды, наблюдая за тем, как прием алкоголя разными путями влиял на аппетиты крыс и то, как много пищи они съедали. Эти опыты показали, что грызуны потребляли меньше нормальной еды при переходе на «алкогольную диету», и что их мозг считал спиртное еще одним источником калорий.

Эти эксперименты, как отмечает Бетли, не дали ответа на главный вопрос – как именно алкоголь влияет на работу мозга и воздействует ли он на него так же, как и нормальная пища? Для этого ученые проследили за тем, какие области нервной системы включались при приеме пищи и спиртного и сравнили эти замеры.

Главным «выключателем» голода, как сейчас считают нейрофизиологи, служит набор небольшой нервов в островковой коре мозга, напрямую связанный с так называемыми AgRP-нейронами,

клетками гипоталамуса, глубинного отдела мозга, играющего роль главного «центра голода».

Когда голодная мышь видит пищу, то клетки в ее островковой коре принудительно включают «центр голода», что усиливает их аппетит и заставляет грызуна активно искать пищу. При насыщении обе области мозга отключаются, что порождает чувство сытости.

Алкоголь, как показали опыты на мышах, пивших «водку» на протяжении недели, тоже подавляет активность AgRP-нейронов, но действует на них несколько другим образом. Он подавляет их активность напрямую, а не затрагивает островковую кору, блуждающий нерв и другие регионы мозга, связанные с голодом и чувством насыщения.

Подобные различия могут объяснять то, почему принудительное включение этих нервных клеток не заставляло мышей пить больше «водки», но при этом они начинали пить сироп или смесь из алкоголя и глюкозы. Вдобавок, ученые не нашли свидетельств того, что организм мышей учитывал повышенную калорийность подобного «коктейля» и заставлял грызунов пить меньше, чем обычно.

Что интересно, жирная пища и спиртное схожим образом стимулировали центр удовольствия, однако механизмы их работы и на этот раз несколько отличались. Это говорит в пользу того, что опьянение и сытость вызывают несколько разные ощущения и по-разному влияют на поведение животных и людей, несмотря на сходства в манере действия, заключают ученые.

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