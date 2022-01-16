«На деда похож»: Потап внезапно поменял имидж

Украинский исполнитель и продюсер Потап на отдыхе со своей женой Настей Каменских решил поэкспериментировать с образом.

Каменских в своем Instagram показала, как сейчас выглядит ее супруг, передает Час Пик.

На снимке видно, что Потап за время отпуска отрастил бороду.

Пользователи не оставили фото без комментариев. По мнению многих, 40-летний Потап выглядит гораздо старше своего возраста.

«На деда похож, пусть бороду сбреет)»

«Но зачем они бороды такие отращивают?»

«У меня такое впечатление, что Потапу уже лет 50».

«Настя с дедом».

«Замечательная пара, очень вы мне нравитесь».

«Красотули, позитивного отдыха».

«Когда без наворотов и макияжа, самые обычные люди, и оставайтесь добрыми, простыми и влюблёнными. Будьте счастливы», — пишут комментаторы.