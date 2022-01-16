Ученые открыли бактерий, провоцирующих аллергию и астму у младенцев

Биологи из США открыли несколько микробов, появление которых в микрофлоре кишечника младенцев резко повышает шансы на то, что они станут жертвами астмы или различных аллергий в первые годы жизни. Их описание и возможные пути борьбы с ними были раскрыты в журнале Nature Medicine.

«Мы открыли конкретные бактериальные жировые молекулы в кишечники грудничков, чье появление приводит к развитию дисфункции иммунитета, связанной с аллергией и астмой. Их обнаружение позволяет надеяться на создание терапий, которые бы предотвращали развитие этих болезней», — заявила Сьюзан Линч (Susan Lynch) из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).

По текущей статистике ВОЗ и Всемирной организации по борьбе с аллергией, примерно треть жителей планеты страдает от различных форм аллергии. Около двух третей из них страдает сезонными формами этой болезни, вызываемых пыльцой или другими видами природных раздражителей, а остальные люди – от астмы и прочих хронических болезней.

Многие биологи сегодня считают, что аллергия развивается по причине того, что человек живет в слишком чистых условиях, и наша иммунная система просто не получает достаточное количество информации в детстве для того, чтобы научиться отличать реальных микробов от пыли, пыльцы и других безвредных частиц.

Эта идея, так называемая «гигиеническая гипотеза», находит сегодня все больше сторонников, и ученые предлагают бороться с аллергией, преднамеренно заражая детей паразитическими червями или позволяя им грызть ногти, играть в грязных песочницах и сосать пальцы. Аналогичным способом, как сегодня считают нейрофизиологи, может развиваться болезнь Альцгеймера и другие аутоиммунные болезни мозга.

Линч и ее коллеги выяснили, что бактерии могут не просто влиять на «настройку» иммунной системы, но и напрямую влиять на вероятность развития аллергии, изучая микрофлору кишечника нескольких десятков одномесячных младенцев.

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