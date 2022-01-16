Стало известно о смертельной опасности сока и газировки

Французские врачи выяснили, что употребление сока и газированных напитков может привести к развитию онкологических заболеваний.

Участниками научной работы стали более 100 тысяч французов, средний возраст которых составлял 42 года. Врачи собирали информацию о возрасте, поле, образовании, физической активности, рационе питания, вредных привычках и о заболеваемости раком у родственников.

Исследователи обнаружили связь между употреблением ста миллилитров содержащего сахар напитка, включая 100% фруктовый сок, и повышением риска развития онкологии на 18% и рака груди на 22%.

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