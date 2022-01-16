Новый максимум: заболеваемость COVID-19 в Германии достигла рекордных цифр

За прошедшие сутки, 15 января, зафиксировали более 52,5 тысяч новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщил орган по контролю за заболеваниями страны.

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Заболеваемость подскочила

В Германии показатель заболеваемости коронавирусом – так называемая инцидентность – впервые превысил 500 на 100 тысяч населения за 7 дней. Это для сравнения – днем ​​раньше он достигал 497,1, а неделю назад – 362,7.

Германия зафиксировала новый рекорд заболеваемости за 7 дней. Институт Роберта Коха (RKI) сообщил о 515,7 новых случаях заражения на 100 тысяч человек в неделю,

– говорится в издании.

Коронавирус в Германии

По данным органа, за прошедшие сутки зафиксировали 52 504 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 15 952 случая больше, чем в четверг, 13 января – тогда обнаружили 36 552 случая.

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 7 965 977 человек.

Показатели смертности

За прошедшие 24 часа от легочных заболеваний, вызванных коронавирусом и его последствиями умерли 47 пациентов (неделей ранее – 77).

Общее количество умерших с COVID-19 в Германии достигло 115 619 человек.

Напомним! В Германии зарегистрировали еще один ежедневный рекорд случаев коронавируса. По состоянию на 14 января в стране – более 90 тысяч случаев COVID-19.