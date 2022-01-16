Ученые связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза

Стремительное распространение новой формы кандидоза по миру может быть связано с постоянным ростом температур на Земле в последние полвека. Это говорит о том, что человечеству могут угрожать и другие эпидемии грибковых болезней, пишут ученые в журнале mBio.

«Мы показали, что Candida auris и многие другие родственные грибки приспособились к более теплому климату, что позволяет им активнее бороться с иммунитетом и чаще пробиваться через него. Это означает, что глобальное потепление приведет к появлению новых грибковых болезней, о которых мы сейчас и не подозреваем», — заявил Артуро Касадеволл (Arturo Casadevall) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).

Дальнейший рост среднегодовых температур не только приведет к исчезновению полярных шапок, росту уровня моря и погодным изменениям, но и к целому ряду неприятных биологических последствий. К примеру, в январе 2015 года ученые выяснили, что перестройка экосистем в море приведет к эпидемии паразитов, заражающих рыбу и прочие морепродукты.

Часть этих изменений можно наблюдать уже сегодня. Колонии летучих мышей по всей Северной Америке выкашивает загадочная болезнь, «синдром белого носа», порожденная грибком Pseudogymnoascus destructans, а его «коллега» Batrachochytrium dendrobatidis уничтожил несколько миллионов земноводных по всему миру и вызвал вымирание нескольких видов амфибий.

Касадеволл и его коллеги предлагают присвоить похожий статус новой эпидемии кандидоза, которую спровоцировал грибок Candida auris. Он начал стремительно распространяться по Земле совсем недавно — десять лет назад медики не знали о его существовании и не могли отличить его от других подвидов этих микроогранизмов.

Первые случаи заражения этим грибком, как отмечает исследователь, были одновременно зафиксированы сразу на трех континентах. Это заставило ученых спорить о том, как распространяется Candida auris и что именно привело к появлению этой инфекции.

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