Житель Индии нелегально сделал 12 прививок и объяснил зачем

По всему миру продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Некоторые совершенно не хотят делать прививки от COVID-19, а вот 84-летний пенсионер из Индии нелегально сделал вакцину уже 12 раз.

Житель Индии нелегально сделал 12 прививок (фото из открытых источников)

Брахамдев Мандал в период с 13 февраля 2021 года по 4 января 2022 года сделал 12 прививок от коронавируса. Мужчина говори, что это помогло ему избавиться от боли в суставах и спине, которые беспокоили его на протяжение 8 лет. А еще пенсионер отметил, что за это время даже ни разу не простудился.

Пенсионером уже заинтересовали сотрудники полиции, поскольку он получал дозы вакцины под разными документами. Ему предъявили ряд обвинений, но учитывая его возраст, суд может проявиться к пенсионеру снисхождение.

Врачи говорят, что здоровью мужчине после 12 полученных доз ничего не угрожает. Однажды он сделал прививки с разницей в 30 минут и заверил, что никаких побочных эффектов не ощутил. Как правило, организм реагирует на вакцину рядом признаков: головной болью, лихорадкой, усталостью и т. д.

Напомним, что в текущем году американские производители вакцин от коронавируса работают над новыми разработками, которые будут эффективны в борьбе с новым мутированным штаммом «Омикрон».

Ранее издание «Комментарии» сообщало, что получить бустерную дозу прививки от коронавируса могут все желающие от 18 лет. Записаться и получить прививку можно в любом удобном пункте массовой вакцинации или в медучреждении.

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