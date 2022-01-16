Ученые предлагают дать новое определение ожирению и лишнему весу

Нормальный индекс массы тела оказался ненадежным индикатором того, обладает ли тот или иной человек чрезмерно большими запасами жира. Это говорит о том, что понятие «ожирение» стоит переопределить, пишут ученые в журнале JAMA Network Open.

«Люди с нормальным индексом массы тела, вне зависимости от того, как много жира содержало их тело, считались раньше полностью здоровыми. Наше исследование показало, что врачам следует обращать внимание не только на массу тела, но и на его форму при оценке состояния здоровья их пациентов», — рассказывает Вей Бао (Wei Bao) из университета Айовы (США).

В соответствии с данными ВОЗ, примерно треть населения Земли сегодня страдает от ожирения, причем в некоторых странах, таких как Великобритания и страны Ближнего Востока, больше половины населения обладает лишним весом. По текущим прогнозам, число жителей Земли с лишними килограммами достигнет 2,7 миллиарда к 2025 году, причем доля людей с крайними формами ожирения дойдет до отметки в 17%, а просто носителей лишнего веса – до 46%.

Сегодня врачи и специалисты ВОЗ определяют уровень ожирения, используя так называемый индекс массы тела (BMI). Он представляет собой вес человека, разделенный на квадрат его роста в метрах.

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