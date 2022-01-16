Ученые назвали новый негативный эффект от употребления марихуаны

Употребление марихуаны во время беременности иногда ведет к развитию нарушений в развитии плода, полностью идентичных тем, которые возникают при злоупотреблении алкоголем во время вынашивания ребенка. Об этом пишут медики в журнале Birth Defects Research.

«Это исследование, а также схожие опыты на мышах, указывает на то, что марихуана действует на плод так же, как и алкоголь. Их совместное употребление еще сильнее усугубляет те дефекты в развитии, которые порождает каждое из этих веществ», — комментирует открытие Скотт Парнелл (Scott Parnell), профессор университета Северной Каролины в Роли (США).

В последние годы среди ученых возобновилась дискуссия о том, является ли марихуана наркотиком и вызывает ли она зависимость. Исследования, проводившиеся в прошлом на животных, давали в основном отрицательный ответ, однако недавние наблюдения за большими группами любителей «травки» показали, что постоянное употребление марихуаны ведет к изменениям в работе мозга и притупляет чувство удовольствия от ожидания приятных вещей.

С другой стороны, наблюдения за ее любителями в Новой Зеландии и других странах показывают, что регулярное употребление марихуаны снижает интеллект и статистически связано с повышенной вероятностью попадания в ДТП или другие катастрофы. Кроме того, употребление марихуаны может снижать половое влечение, ухудшать качество спермы и вести к импотенции.

Грегори Коул (Gregory Cole) из университета Северной Каролины и его коллеги открыли еще один негативный эффект от употребления марихуаны, наблюдая за тем, как ее главное действующее вещество, ТГК-9, влияет на развитие зародышей рыбок-зебр (Danio rerio).

Недавние опыты на мышах, как отметил Коул, показали, что это соединение может воздействовать на те цепочки генов, управляющих развитием зародыша и работой организма, чью работу нарушает алкоголь. Это заставило ученых проверить, как марихуана, а также ее комбинация с этанолом, влияет на формирование нервной системы и всего тела рыб.

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