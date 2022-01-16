Ученые рассказали, чем опасен высокий уровень сахара в крови

Вероятность заполучить рак поджелудочной железы резко возрастает даже при незначительном повышении уровня сахара в крови, что характерно как для диабетиков, так и для вполне здоровых людей. К такому выводу пришли корейские медики, опубликовавшие статью в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

«Все хорошо знают, что диабет способствует развитию рака поджелудочной железы. Наше исследование показывает, что ранняя диагностика гипергликемии и уменьшение доли глюкозы в организме может продлить жизнь людям и значительно снизить распространенность этой формы опухолей среди населения», — заявил Чхоль-Ён Пак (Cheol-Young Park) из госпиталя Камбук-Самсунг в Сеуле (Корея).

По текущим данным ВОЗ, в мире, начиная с 80 годов прошлого века, сегодня наблюдается глобальная эпидемия ожирения. Каждый третий житель земного шара страдает от лишних килограммов, и еще примерно 15% — от тяжелых форм ожирения. Около 47% болезней, например, атеросклероз, инсульты, инфаркты, диабет и рак, связаны с подобными нарушениями метаболизма.

На роль главного «распространителя» этой эпидемии, как сегодня считают многие медики и ученые, сегодня претендуют сахар и сладкие напитки, ставшие широко популярными по всему миру в последние два десятилетия.

Последствия их распространения видны уже сегодня. Два года назад исследователи из США выяснили, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков приводит к гибели примерно 184 тысяч человек каждый год. Большая часть этих смертей приходится на страны Латинской Америки и сами Соединенные Штаты.

Как и его коллеги открыли еще одно негативное последствие от злоупотребления сахаром, изучая данные, которые собирали все больницы Южной Кореи во время рутинных медицинских обследований начиная с 2009 и заканчивая 2013 годом. В общей сложности, через врачей прошло около 25 миллионов человек, что фактически составляет все население страны.

Анализируя эти данные, ученые пытались проверить популярную сегодня гипотезу о том, что сахар не только косвенно способствует развитию рака, провоцируя набор лишнего веса и сопутствующие ему хронических воспаления, но и напрямую ускоряет появление опухолевых клеток в теле человека.

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