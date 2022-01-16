Ученые выяснили, как много бактерий содержит одно яблоко

Каждое яблоко, даже хорошо помытое и очень чистое, содержит в себе около 100 миллионов микробов, большая часть которых скрывается не на поверхности, а внутри плода. Об этом пишут биологи в журнале Frontiers in Microbiology.

«Бактерии, грибки и вирусы, присутствующие в пище, принимают непосредственное участие в колонизации нашего кишечника. Как правило, большинство из них гибнет при варке пищи, и поэтому сырые фрукты и овощи обычно оказываются главным «скульптором» микрофлоры», — объясняет Габриелла Берг (Gabriele Berg) из Технологического университета Граца (Австрия).

Тело человека содержит в себе примерно в 10 раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем наших собственных клеток. Наблюдения последних лет показывают, что микрофлора может не только влиять на метаболизм человека и вероятность развития рака и других болезней, но и на его поведение.

К примеру, год назад американские биологи обнаружили, экспериментируя на мышах, что развитие аутизма может быть связано с отсутствием одного вида микробов, бактерий Lactobasillus reuteri в кишечнике детей и их матерей.

Берг и ее коллеги заинтересовались тем, как эти микробы попадают в наш организм и как меняется их состав со временем. Для ответа на этот вопрос биологи изучили то, как много бактерий присутствует в обычных магазинных и «домашних» яблоках, которые можно купить в любом супермаркете здоровой пищи.

К большому удивлению ученых, и те, и другие яблоки содержали огромное число микробов – их общее количество превышало 100 миллионов, и в каждом грамме мякоти и семян фрукта содержалось примерно 500 тысяч самых разных бактерий.

При этом, ученые обнаружили несколько важных различий между микрофлорами, которые действительно могут влиять как на вкус, так и на полезность яблок для человека. В частности, мякоть «магазинных» яблок содержала в себе больше микробов, способных вызывать проблемы с желудком.

С другой стороны, их органические «конкуренты» действительно могут иметь другой вкус благодаря тому, что в их кожуре и мякоти присутствуют больше бактерий из рода Methylobacterium, вырабатывающие вещества с ароматом и вкусом клубники. Это, как предполагают ученые, может объяснять то, почему домашние яблоки кажутся многим людям более вкусными, чем магазинные.

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