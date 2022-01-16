В Индии пенсионер нелегально вакцинировался 12 раз, чтобы избавиться от боли в суставах

Это произошло менее чем через год – в период с 13 февраля 2021 года по 4 января 2022 года. Пенсионер заверил, что это помогло ему избавиться от боли.
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Какова была мотивация у мужчины
Так мужчина был убежден, что избавится от боли в суставах и спине, которыми он страдал в течение 8 лет. Брахамдев также сказал, что после того, как он начал прививаться, он даже ни разу не простудился.
Мужчиной заинтересовалась полиция
Однако, поскольку он получал дозы вакцины незаконно и под разными документами, им заинтересовалась полиция. Пенсионеру уже предъявлен ряд обвинений, но через возраст суд может проявить к нему снисхождение.
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Насколько это опасно
Врачи считают, что здоровью мужчины после 12 прививок ничего не угрожает. Однажды он получил две вакцины с разницей в полчаса, но, как он утверждает, никаких побочных эффектов он у себя не наблюдал.
Побочные эффекты от вакцины:
- лихорадка;
- головная боль;
- усталость;
- боли в месте укола, обычно исчезающие в течение нескольких дней.
Тяжелые аллергические реакции встречаются гораздо реже.