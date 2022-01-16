Ученые рассказали, откуда ждать следующего нашествия «супербактерий»

Следующая крупная вспышка пневмонии может зародиться в европейских больницах, где в последние годы распространяются новые штаммы возбудителей этой болезни, неуязвимых к действию фактически всех антибиотиков. Об этом пишут медики в журнале Nature Microbiology.

«Мы надеемся на то, что хорошая работа санитарных служб в госпиталях, в том числе ранняя идентификация и изоляция носителей этих микробов, поможет нам не только сдержать, но и остановить распространение данных бактерий. Для этого нужно следить за перемещениями этих микробов и проводить генетический скрининг», — заявил Хайо Грундманн (Hajo Grundmann) из университета Фрайбурга (Германия).

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых «супербактерий» – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.

Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Streptococcus pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в «темные века».

Главными «инкубаторами» таких микробов, как считают ученые сегодня, являются больницы и животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота. И на фермах, и в больницах сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих «обычным» бактериям вытеснить менее плодовитых супер-микробов.

Эти процессы, как обнаружили Грундманн и его коллеги, уже породили как минимум четыре «неуязвимых» разновидности микроба Klebsiella pneumoniae, одного из главных и самых опасных возбудителей пневмонии. Их распространение по больницам Европы привело к тому, что число смертей от этой болезни выросло в шесть раз за последние десять лет.

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