Выявили неожиданный ключ к креативному мышлению

Одним из таких способов, на который обратили внимание исследователи, стало движение и его влияние на креативность. Ученые показали, что его ограничения оказывают негативное влияние на творческое мышление.

Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях

Нашли закономерность

Ученые из Вюрцбургского университета в Германии обратили внимание на закономерность, известную еще со времен Древней Греции – свободное движение помогает мыслить более гибко и живо, оно приводит к появлению новых идей.

Три эксперимента

Исследования проводили на 60 испытуемых. Для того, чтобы проверить, действительно ли свободное движение без каких-либо ограничений влияет на креативное мышление, ученые провели 3 разных эксперимента.

В каждом из этих экспериментов участники должны были решить интересную задачу – тест на креативность под названием «альтернативное использование Гилфорда».

Как все происходило? Им предлагали ряд слов, обозначающих предметы – бинт, кирпич, стул, стол, сковорода, мусорный мешок, губная помада, карандаш, газета, обувь, ложка, плитка, зубная щетка и полотенце.

В первом – участникам необходимо было назвать как можно больше способов применения этих предметов. Однако было одно условие:

в первом опыте половине участников разрешалось ходить по комнате, пока они генерировали идеи.

тогда как всем остальным нужно было спокойно сидеть за компьютером и не покидать свое место.

Оказалось, что количество идей у ​​участников, которым разрешалось ходить по комнате, было выше, чем у тех, кто был вынужден сидеть на одном месте.

Во втором и третьем экспериментах исследователи сравнивали количество предложенных идей у ​​участников, которые могли:

свободно передвигаться по комнате;

передвигаться только по заданному маршруту;

спокойно сидеть на одном месте;

сидеть за экраном компьютера и фиксировать свой взгляд на одной точке.

В этом случае результаты оказались самым высоким у участников, которые могли либо свободно передвигаться по комнате, либо сидеть на одном месте, но не фиксировать свой взгляд на экране и совершать хотя бы мельчайшие движения (например, стучать пальцами по столу).

Интересно Беспорядок в доме негативно влияет на ментальное здоровье людей: ряд исследований

Движение оказалось ключом к креативному мышлению

Ученые показали, что наличие каких-либо ограничений значительно снижает показатели креативности. По словам исследователей, важно, чтобы во время креативного мышления движения не подавлялись и не превращались в регулярные шаблоны.

Это может произойти, когда люди фокусируются, например, на маленьком экране – мобильном телефоне, планшете или подобных устройствах.

Более широкое использование мобильных телефонов и аналогичных устройств – в частности в сфере образования во время пандемии коронавируса – может потенциально негативно отразиться на некоторых когнитивных процессах, таких как творчество.