Ученые рассказали о новой опасности кофе для беременных женщин

Употребление больших количеств кофе во время вынашивания ребенка может привести к повреждению печени плода и к появлению серьезных задержек в его развитии. Об этом пишут ученые в Journal of Endocrinology.

«Наши опыты показывают, что кофеин влияет на развитие зародыша далеко не благотворным образом. Конечно, эти выводы необходимо подтвердить в ходе наблюдений и за людьми, однако я не рекомендовал бы женщинам пить кофе во время беременности», — рассказывает Иньсянь Вэнь (Yinxian Wen) из университета Уханя (Китай).

В последние годы ученые начали активно изучать то, как различные обыденные продукты питания, в том числе и кофе, влияют на здоровье человека и на работу его организма. К примеру, биологи достаточно давно считали, что употребление кофе и других кофеиносодержащих напитков может негативно влиять на работу сердца у людей с аритмией, однако длительные наблюдения за здоровьем нескольких тысяч «сердечников» показали, что это не так.

Еще больше споров и опасений вызывает то, как кофеин и прочие компоненты бодрящего напитка влияют на здоровье беременных женщин. С одной стороны, ученые не нашли никаких свидетельств того, что употребление больших количеств кофе снижает IQ ребенка, а с другой – открыли намеки на то, что кофеин может замедлять рост плода и способствовать его раннему выходу на свет.

Вэнь и его коллеги открыли еще один негативный пример того, как кофе влияет на беременность, наблюдая за жизнью нескольких десятков беременных крыс, получавших большие или умеренные количества кофеина вместе с пищей во время вынашивания плода.

Подобным образом ученые пытались проверить, действительно ли кофе затормаживает развитие ребенка, вызывает выкидыши или приводит к его рождению недоношенным. Для этого ученые не только кормили грызунов большими количествами кофеина, эквивалентными трем и девяти чашкам кофе в день, но и следили за изменениями в работе организма будущих матерей, а также их будущего потомства.

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