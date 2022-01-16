Аномальная жара и грозы: климатолог рассказала, каким будет лето в Украине

Лето в Украине будет переменчивым. Температура может резко падать и подниматься, что вызовет грозы и шквальные ветры. Температурные рекорды стоит ожидать уже в июне.

Об этом рассказала климатолог Светлана Бойченко для «КП в Украине», передает Час Пик.

По словам Бойченко, несмотря на жаркие дни, засухи в Украине ожидать не стоит — лето обещает быть дождливым.

«Последние тенденции такие, что температура летом будет держаться выше нормы. Причем если раньше знойная погода была характерна для июля — августа, то сейчас температурные рекорды переместились на июнь. Из хороших новостей — большой засухи не предвидится, ожидаем больше, чем раньше, дождей», — рассказала климатолог.

В июле и августе также возможны очень жаркие дни, но будет и освежающая прохлада при температуре в среднем 23-24 градуса.

Напомним, в ближайшие дни на территории Луганской области сильных морозов не предвидится. В дневное время возможна даже плюсовая температура. При этом каждый день будет идти снег.