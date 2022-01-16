Названы бытовые привычки, которые «сжигают» ваши деньги: от них стоит отказаться

У каждого из нас есть бытовые привычки, которые буквально крадут деньги из кармана. Они мешают сэкономить и добавляют лишние цифры в платежках.

О том, какие привычки «сжигают» ваши деньги, пишет Ukr.Media, передает Час Пик.

Покупать слишком много еды

Часто у запасенных продуктов срок годности истекает быстрее, чем эти продукты используются. Даже если срок годности не истек, один продукт в большом количестве может вам быстро надоесть, хотя во время покупки так не казалось.

Часто открывать холодильник

Будучи открытым холодильник быстро теряет тепло, особенно в жаркое время. Чтобы восстановить температуру, компрессор начинает работать на максимальной мощности и, соответственно, потреблять больше энергии.

Не мыть окна

Грязные окна не только выглядят неэстетично, они мешают естественному свету проникать в дом. Из-за этого приходится чаще включать осветительные приборы и расходовать электроэнергию.

Лить много воды

Если у вас нет привычки закрывать краны во время чистки зубов, бритья и намыливания посуды, слишком много воды утекает зря. Это касается и принятия ванны: одна такая процедура по расходу воды равна примерно 5-7 походам в душ.

Не выключать свет, выходя из комнаты

Научитесь выключать свет, когда выходите из комнаты надолго. Также можно использовать маленький ночник, который не тратит много энергии.

Оставлять приборы включенными в розетку

Подключенные устройства, даже если их не использовать, потребляют некоторое количество электричества. Суммарно вся неиспользуемая техника, включенная в сеть, тратит сотни киловатт-часов энергии в год.