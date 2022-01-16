​Коронавирус в Украине — статистика на сегодня 16 января 2022 года

В Украине за прошлые сутки, 15 января, зафиксировано 6 379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 503, медработников — 92).
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
39 769 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 13 043 человека, вторую дозу — 18 760 человек, дополнительную дозу получили 214 человек, бустерную дозу — 7 752 человека.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1 957 человек;
- летальных случаев — 88;
- выздоровели — 2 359 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 754 458 человек;
- выздоровели – 3 553 642 человека;
- летальных исходов – 98 283;
- проведено ПЦР-тестов – 17 168 201.
С начала вакцинальной кампании привито 14 985 043 человека, из них получили первую дозу – 14 985 041 человек, получили две дозы – 14 259 590 человек, получили дополнительную дозу – 9 512 человек, бустерную дозу – 94 948 человек. Всего сделали 29 349 091 прививку.
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