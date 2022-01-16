Бои за Донецкий аэропорт — хроника защиты ДАП и видео

Сегодня, 16 января, чествуется память защитников Донецкого аэропорта. Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта установили по инициативе украинских военных, 242 дня отстаивавших важный стратегический объект.

О Дне памяти рассказывает «Апостроф».

«Киборги» — так назвали украинских воинов, которые бесстрашно и жертвенно защищали аэропорт от российских оккупантов с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. В его число входили военные, медики, добровольцы и волонтеры. Совсем небольшое количество людей противостояло сравнительно огромному количеству российско-оккупационных войск и боевикам.

26 мая 2014 пророссийские сепаратисты и боевики из Чечни захватили сооружения Донецкого аэропорта в тогда еще мирном городе — в этот тоже начались бои за его освобождение. В результате слаженных действий Воздушных сил и высокомобильных десантных войск украинские силовики ударили по позициям врагов и вернули контроль над ДАП.

Далее происходила полная дестабилизация Донецка: начало оккупации, постоянные попытки террористов отобрать контроль над аэродромом. Однако «киборги» не отступали, держа оборону даже под массированным пулеметным и артиллерийским огнями.

Наиболее кровавые и жестокие бои происходили в январе 2015 года. Из-за перманентных обстрелов из танков и артиллерии 13 января рухнула диспетчерская башня, чье изображение стало настоящим символом обороны аэропорта.

Бои велись за этажи нового терминала. 18-20 января воины Украины удерживали первый этаж, а враги – подвал и верхние этажи. Пророссийские боевики тогда использовали перемирие для эвакуации своих убитых и раненых, чтобы заменять перекрытие терминала и взорвали его. В результате взрыва погибли 58 защитников Донецкого аэропорта. Официальные данные свидетельствуют о том, что всего в аэропорту погибла сотня украинских военных.

В аэропорту и близлежащем поселке Пески в разное время воевали спецназначители 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного -1», 57 отдельной мотопехотной бригады, воины Добровольческого украинского корпуса (ДУК), а также многие другие. Некоторых из них отметили государственными наградами, кого-то посмертно.

20 января 2015 боевики взорвали новый терминал Донецкого аэропорта, разрушив его полностью и превратив в руину. После этого украинские воины были отведены военным руководством. 22 января последние уцелевшие защитники покинули разрушенный аэропорт.

Ранее «Апостроф» показал онлайн-карту размещения войск Путина на Донбассе и у границ Украины.